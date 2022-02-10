Верстка макетов figma + интеграция в 1c bitrix

Нужно сверстать шаблон, за основу берем [url=https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332]https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332[/url] Сверстать с нуля, чтобы не было лишнего css, js, итд Можно использовать чистый html,css,js или любой фреймворк кроме Bootstrap но не reactJS . По [url=https://pagespeed.web.dev/]https://pagespeed.web.dev/[/url] производительность для мобильного устройства и компьютера ...
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Нужно сверстать 3 простых макета (без препроцессоров и фреймворков, простой html/css, можно и желательно использовать сетку botstrap).
Макеты содержат формы - они должны работать, ползунки двигаться, значения изменяться.
Так же если есть опыт интегрировать верстку в 1С Битрикс Старт.
Макеты:
https://drive.google.com/file/d/1kA_g13nhSn38CvxOMJTCYsFd4a9atPmT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kEA1YaaOJv5YkMGX_Zc1Lo2XIpWF2rPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kCC7f7QgDaajbW2OoO0YN1_zA1846S9O/view?usp=sharing
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