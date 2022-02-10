Нужно переверстать шаблон адаптивный

Нужно сверстать шаблон, за основу берем https://themeforest.net/item/auto-club-car-dealer-html-theme/13717332

Сверстать с нуля, чтобы не было лишнего css, js, итд

Можно использовать чистый html,css,js или любой фреймворк кроме Bootstrap но не reactJS .

По https://pagespeed.web.dev/ производительность для мобильного устройства и компьютера должна быть больше 95

Сверстать нужно 5-6 страниц

Полное тз напишу в личку