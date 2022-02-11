✅ Дизайн(figma,psd,Illustrator) + Верстка(HTML5, CSS3, JavaScript, Responsive, Flexbox, BEM, W3C)
Делаю все, чтоб вам ничего не делать!)
❤️ Почему именно я:
- Сделаю все на высоком уровне, даже если вы не разбираетесь в этой сфере
- Прежде всего качество, скорость на втором плане
- Всегда иду на контакт
- Работаю до последней правки
- Довожу дело до конца
- Не нарушаю сроков
- Всегда на связи
- Отчет каждый день о проведенной работе
Навыки:
- HTML5 (семантически грамотная верстка)
- CSS3 (SCSS)
- JavaScript (jQuery)
- Кроссбраузерность
- Flexbox
- Grid
- BEM
- Responsive
- Git (Github)
- Pixel Perfect
- W3C
- Gulp
- Figma,psd,Adobe XD,Illustrator
1. Отрисовка пробного блока бесплатно
2. Отрисовка десктопной версии сайта
3. Правки до согласования
4. Мобильная версия сайта
5. Готовый макет к верстке в формате FIGMA
Как будет выполнен заказ(верстка):
1. Верстка блоков с использованием современных стандартов
2. Адаптация под любое устройство
3. Оптимизирован под SEO(то есть , ваш сайт будет выдаваться поисковыми системами выше без применения РЕКЛАМЫ)
4. Сайт будет удобен для пользователя с ограниченными возможностям
5. Минифицирован ,собран, и готов к работе!
Ccылки на работы:
📞 Контактные данные:
- Telegram: @DobrodeiWeb,
- VK: Ссылка на страницу,
- E-mail:[email protected],
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$110
10 баллов
3 года назад
С работой справился отлично! Нужна была верстка лендинга, при чем срочно. Сделал очень быстро и качественно, всегда был на связи. Понравилось работать, буду обращаться ещё))
Ответный отзыв
Все очень круто! Приятное и веселое общение. Всегда на связи.Четко поставленные задачи! Всем желаю поработать с Анной!!! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$30
10 баллов
3 года назад
Сделал все быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все прошло прошло успешно , заказчик всегда на связи , задача поставленно четко, ко всем рекомендациям относился с пониманием , оплата своевременна, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!Рекомендую!
$100
10 баллов
3 года назад
Node.js
Все четко было сделано по ТЗ. Учтены все пожелания. В дальнейшем еще обратимся.
Ответный отзыв
Все договоренности соблюдены, заказчик всегда на связи, все моменты описаны четко и понятно, без воды! Рекомендую!