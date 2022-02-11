Dobrodei

Кирилл Dobrodei

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#9989; Дизайн(figma,psd,Illustrator) + Верстка(HTML5, CSS3, JavaScript, Responsive, Flexbox, BEM, W3C)

﻿

﻿Делаю все, чтоб вам ничего не делать!)

❤️ Почему именно я:

  • Сделаю все на высоком уровне, даже если вы не разбираетесь в этой сфере
  • Прежде всего качество, скорость на втором плане
  • Всегда иду на контакт
  • Работаю до последней правки
  • Довожу дело до конца
  • Не нарушаю сроков
  • Всегда на связи
  • Отчет каждый день о проведенной работе

 Навыки:

  • HTML5 ﻿(семантически грамотная верстка)
  • CSS3 (﻿SCSS)
  • JavaScript (﻿﻿jQuery)
  • Кроссбраузерность
  • Flexbox
  • Grid
  • BEM
  • Responsive
  • Git (Github)
  • Pixel Perfect
  • W3C
  • Gulp
  • Figma,psd,Adobe XD,Illustrator
Как будет выполнен заказ(дизайн):

1. Отрисовка пробного блока бесплатно

2. Отрисовка десктопной версии сайта

3. Правки до согласования

4. Мобильная версия сайта

5. Готовый макет к верстке в формате FIGMA

Как будет выполнен заказ(верстка):

1. Верстка блоков с использованием современных стандартов

2. Адаптация под любое устройство

3. Оптимизирован под SEO(то есть , ваш сайт будет выдаваться поисковыми системами выше без применения РЕКЛАМЫ)

4. Сайт будет удобен для пользователя с ограниченными возможностям

5. Минифицирован ,собран, и готов к работе!

 Ccылки на работы:

📞 Контактные данные:

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

Anna_designerspb
Анна 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$110
10 баллов
3 года назад
Нужно сверстать Landing page, сроки 3 дня!
С работой справился отлично! Нужна была верстка лендинга, при чем срочно. Сделал очень быстро и качественно, всегда был на связи. Понравилось работать, буду обращаться ещё))
Все очень круто! Приятное и веселое общение. Всегда на связи.Четко поставленные задачи! Всем желаю поработать с Анной!!! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
big_zmey
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Сверстать простой одностраничный сайт из figm'ы
Сделал все быстро и качественно. Рекомендую.
Все прошло прошло успешно , заказчик всегда на связи , задача поставленно четко, ко всем рекомендациям относился с пониманием , оплата своевременна, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!Рекомендую!
Ответный отзыв
Lion-84
Сергей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
$100
10 баллов
3 года назад
Сверстать главную страницу сайта
Node.js
Все четко было сделано по ТЗ. Учтены все пожелания. В дальнейшем еще обратимся.
Все договоренности соблюдены, заказчик всегда на связи, все моменты описаны четко и понятно, без воды! Рекомендую!
Ответный отзыв