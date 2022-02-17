Сверстать 2 страницы

$25
HTML-версткаЗавершен1 заявка151 просмотр
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2 года назад
dmitrypetrov123
Дмитрий 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
20 отзывов
Выбранный исполнитель
auddley
София 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
2 года назад
$25
1 день
RUB
второй проект с Софией, все отлично! качественно и в срок
Очень понравилась совместная работа! Рекомендую!
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