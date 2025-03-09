Вёрстка сайтов - это моё ХОББИ. Выполняя вёрстку по готовому макету, я увлекаюсь работой, получая удовольствие, а Вы - выполненный заказ.

Привет! Меня зовут Валерий, я web разработчик/верстальщик. На моем сайте вы можете узнать больше информации обо мне и моих работах.

Выполняю вёрстку по готовым макетам: PSD, Figma, Sketch, Adobe XD

В работе я использую : HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS (SCSS), JavaScript, jQuery, Flexbox, Grid layout, БЭМ.

Работая со мной вы получаете :

Выполненный заказ. Ваша работа будет выполнена в соответствии с вашим ТЗ и оговоренный срок.

Ваша работа будет выполнена в соответствии с вашим ТЗ и оговоренный срок. Гарантию на вёрстку. В течение недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

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