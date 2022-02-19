Скопировать сайт

$60
HTML-версткаЗавершен4 заявки1173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://swincoin.io/ru/

админку

сделать чтобы менять тексты

полностью на всех языках скопировать

2 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
LamanrisDev
Атай 
24 годаКиргизия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
2 года назад
$60
2 дня
Быстро и качественно
Всегда на связи. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Верстка Landing Page (один экран)

    Приветствую. Необходима качественная верстка, адаптивно, кроссбраузерно. Необходимы эффекты, Parallax (от положения курсора меняется положение иллюстрации, ее частей), а так же эффект Polygon Hover, по примеру. Интересуют предложения по стоимости и сроку. Pixel Perfect. Макеты в Figma. Эффект "кристаллизации", ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивный лендинг - сверстать и натянуть на движок (дизайн готов)

    Требуется качественная адаптивная вёрстка макета + натяжка на движок. 1 страница + модальные окна (обратный звонок, карточка раздела, новость). Макет в Figma. Ссылка на скриншоты https://disk.yandex.ru/d/3DotpbJg143HqA Функционал реализовать на бесплатной CMS: Joomla, WP или другие варианты (обосновать почему). Заявки без ...

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Front-end разработчик в digital агентство

    Всем привет! Мы команда “Квинс” (https://kwins.ru/), ищем разработчика для создания и доработки сайтов-каталогов, landing page, интернет-магазинов на Wordpress и других популярных CMS. Так же верстаем сайты с нуля, делаем небольшие калькуляторы и другие модули. Есть возможность ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка сайта

    Требуется верстка многостраничного сайта исходя из прототипа. Система поддоменов на различные города (не менее 1000). Опыт и примеры работ с реализованной технологией поддоменов, в зависимости от IP пользователя обязательны!

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать верстку сайта HTML5 CSS3

    Нужна верстка HTML5, CSS3 и анимация минимальная не навязчивая. Использовать нужно бутстрап 5.х или выше.  В макете 5 страниц (некоторые одинаковые отличаются только картинками и текстом) Верстка нужна Десктоп и Мобаил (адаптивная) То что нужно сверстать тут [url=https://www.figma.com/file/s0V8c2jqAxxkTZybX8yQCq/EL-GAMES?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/s0V8c2jqAxxkTZybX8yQCq/EL-GAMES?node-id=0%3A1[/url] Верстка нужна ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    2 года назад