Вёрстка окна входа/регистрации

$8
HTML-версткаЗавершен13 заявок700 просмотров
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Сверстать красивое окно входа и регистрации с анимациями на готовый сайт. Сайт скину в лс

2 года назад
guest_1644666711872
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rozhko125
Никита 
20 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$8
1 день
Всё супер! Выполнил всё, что просил и даже чуть больше!
Отличный заказчик. Рекомендую!
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