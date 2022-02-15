Верстка лендинга на макету на Вордпресс

Приветствую. Необходима качественная верстка, адаптивно, кроссбраузерно. Необходимы эффекты, Parallax (от положения курсора меняется положение иллюстрации, ее частей), а так же эффект Polygon Hover, по примеру. Интересуют предложения по стоимости и сроку. Pixel Perfect. Макеты в Figma. Эффект "кристаллизации", ...