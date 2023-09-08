❗ FULL-TIME ФРІЛАНСЕР З КОМАНДОЮ ❗
ЗАВЖДИ:
✅ Доводжу ідеї до першого результату.
✅ Вирішую завдання будь-якої складності.
✅ Прислухаюся до клієнта.
✅ Дотримуюся термінів.
✅ Розумні ціни.
✅ Доброзичливе ставлення до конструктивної розмови.
Перелік послуг, які я готовий запропонувати (експерт):
1. Landing page, Сайт-візитка, Корпоративний сайт, Інтернет магазин, Інтернет каталог, Веб-додаток, Портали, Crm системи, Мобільний додаток. Повністю під ключ (основний профіль).
2. UX/UI веб-дизайн (Figma, Photoshop, Illustrator).
3. Front-end розробка (HTML5, CSS3, Sass, Javascript, Jquery, Ajax, React.js, Vue.js, Bootstrap).
4. Back-end розробка:
CMS: Wordress, Shopify, Opencart.
Framework: Laravel, Symphony, Node.js.
5. Креативи, логотипи.
6. Seo просування.
7. Айдентика.
Щоб зробити замовлення напишіть мені в месенджер:
Telegram : https://t.me/contact_maltsev
Viber : +380687735318
Skype : contact.shafem
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