UX/UI веб-дизайнер - Team Lead

❗ FULL-TIME ФРІЛАНСЕР З КОМАНДОЮ ❗

ЗАВЖДИ:

✅ Доводжу ідеї до першого результату.

✅ Вирішую завдання будь-якої складності.

✅ Прислухаюся до клієнта.

✅ Дотримуюся термінів.

✅ Розумні ціни.

✅ Доброзичливе ставлення до конструктивної розмови.

Перелік послуг, які я готовий запропонувати (експерт):

1. Landing page, Сайт-візитка, Корпоративний сайт, Інтернет магазин, Інтернет каталог, Веб-додаток, Портали, Crm системи, Мобільний додаток. Повністю під ключ (основний профіль).

2. UX/UI веб-дизайн (Figma, Photoshop, Illustrator).

3. Front-end розробка (HTML5, CSS3, Sass, Javascript, Jquery, Ajax, React.js, Vue.js, Bootstrap).

4. Back-end розробка:

CMS: Wordress, Shopify, Opencart.

Framework: Laravel, Symphony, Node.js.

5. Креативи, логотипи.

6. Seo просування.

7. Айдентика.

Щоб зробити замовлення напишіть мені в месенджер:

Telegram : https://t.me/contact_maltsev

Viber : +380687735318

Skype : contact.shafem