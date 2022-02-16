Лендинг с небольшой анимацией

Отличный заказчик! Немного меняли макет для мобильной версии (появилось несколько идей по усовершенствованию меню для мобильной версии и расположению блоков). Но все было утверждено оперативно. Договорились о дальнейшем сопровождении и возможном расширении сайта. По оплате проблем не было Все вовремя и без лишних обсуждений. Спасибо за сотрудничество=)