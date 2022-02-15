Пара правок по шаблону DLE

$15
HTML-версткаЗакрыт4 заявки899 просмотров
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Нужно внести пару правок в шаблоне DLE касательно вывода новости.

2 года назад
TiberW
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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