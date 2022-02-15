Пара правок по шаблону DLE

Добрый день, нужен верстальщик для работы напрямую с моими сайтами часть из которых на Bootstrap и Modernizer. Есть сайт(ы) которые пока на своем коде цсс - такие задачи надо сделать путем полностью пересверстать сайт. Потом проверить скорость ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести пару правок в шаблоне DLE касательно вывода новости.
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