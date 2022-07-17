Здравствуй !

Я занимаюсь веб-разработкой более 2-ух лет.

Серьезно отношусь к поставленным задачам и соблюдению сроков выполнения.

Всегда отношусь внимательно к деталям и выполняю качественно работу будто делаю для себя.

Активно развиваюсь и учусь новому.

https://germezz.ru/ - мой сайт (еще в разработке)

Услуги:

Кроссбраузерная адаптивная и валидная верстка с нуля;

Адаптация сайтов под любые разрешения экранов;

Исправление ошибок в чужой верстки;

Доработка макетов;

Натяжка на Wordpress

Навыки: