GermeZz

Максим GermeZz

 
30 летРоссия/Липецк
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Здравствуй !

Я занимаюсь веб-разработкой более 2-ух лет.

Серьезно отношусь к поставленным задачам и соблюдению сроков выполнения.

Всегда отношусь внимательно к деталям и выполняю качественно работу будто делаю для себя.

Активно развиваюсь и учусь новому.

https://germezz.ru/ - мой сайт (еще в разработке)

Услуги:

  • Кроссбраузерная адаптивная и валидная верстка с нуля;
  • Адаптация сайтов под любые разрешения экранов;
  • Исправление ошибок в чужой верстки;
  • Доработка макетов;
  • Натяжка на Wordpress
Навыки:

  • HTML (HTML5);
  • CSS (CSS3);
  • Javascript, JQuery;
  • Scss
  • Wordpress
JavascriptWordPressHTMLCSSjQuerySCSS
Портфолио