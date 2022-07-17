Здравствуй !
Я занимаюсь веб-разработкой более 2-ух лет.
Серьезно отношусь к поставленным задачам и соблюдению сроков выполнения.
Всегда отношусь внимательно к деталям и выполняю качественно работу будто делаю для себя.
Активно развиваюсь и учусь новому.
https://germezz.ru/ - мой сайт (еще в разработке)
Услуги:
- Кроссбраузерная адаптивная и валидная верстка с нуля;
- Адаптация сайтов под любые разрешения экранов;
- Исправление ошибок в чужой верстки;
- Доработка макетов;
- Натяжка на Wordpress
- HTML (HTML5);
- CSS (CSS3);
- Javascript, JQuery;
- Scss
- Wordpress
Я против войны в Украине!
Портфолио
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