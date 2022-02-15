Верстка корпоративного сайта

$99
HTML-версткаЗавершен1 заявка66 просмотров
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Необходимо сделать верстку сайта по макетам:

https://www.figma.com/file/Sh27k2h5NavL7BgBb1h20i/%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99_final?node-id=397%3A3613

html+css+js

Требования: 

Адаптив, в макетах есть размеры под телефон, планшет и пример на два экрана десктопа.

Браузеры: chrome, FF, safari, edge.

2 года назад
krasinsite
Максим 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
AlexTroshin
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 года назад
$99
5 дней
RUB
Ставим высокую оценку за выполнение верстки сайта. Все сделано качественно и в определенные сроки, все задумки дизайнера были реализованы. Хорошо продуманный адаптив и отдельный плюс за анимацию! Будем рады дальше сотрудничать.
С Максимом и его командой очень приятно работать: - высокое качество макетов - четкое ТЗ - понимание процессов работы - своевременная оплата - вежливое и приятное общение - менеджер проекта и дизайнер, которые знают какой должен быть конечный результат Буду рад работать с Вами вновь!😉
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