Верстка корпоративного сайта

Добрый день! Вот ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1YKhY-fTnZAyHqxpTZ8Wri_XnHGNwlQW4/edit?usp=sharing&ouid=114447089773778188632&rtpof=true&sd=true Страницы: 1. Общая страница новостей и акций. 2. Текстовая страница для новостей и акций. 3. Все остальные текстовые страницы (единый шаблон).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать верстку сайта по макетам:
https://www.figma.com/file/Sh27k2h5NavL7BgBb1h20i/%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99_final?node-id=397%3A3613
html+css+js
Требования:
Адаптив, в макетах есть размеры под телефон, планшет и пример на два экрана десктопа.
Браузеры: chrome, FF, safari, edge.
- Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
задача не сложная нужен человек который хотябы работал с пк , бюджет за 1 предмет 10-15 долларов работа легкая но долгая,Завершен2 года назад
- $300
Привет нужен специалист который может создать сайт с нуля (макет, фронтенд, бэкенд) Писать тем кто уже занимался такими проектами и может предоставить примеры работ Спасибо)HTML-верстка25 заявокЗакрыт2 года назад
- $15
Нужно внести пару правок в шаблоне DLE касательно вывода новости.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день, нужен верстальщик для работы напрямую с моими сайтами часть из которых на Bootstrap и Modernizer. Есть сайт(ы) которые пока на своем коде цсс - такие задачи надо сделать путем полностью пересверстать сайт. Потом проверить скорость ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $400
Верстка многостраничного сайта 6 станиц. Дизайн на FIGMA сделан Адаптивный дизайн для каждой страницы 1000px 768px 480px 320px Форма обратного звонка и заказа. Полностью редактируемая админка для копирайтера.Завершен2 года назад
Что нужно: - Сверстать по дизайну (2 экрана + мобайл)/ Точно по дизайну! - Натянуть на WP - Сделать сменяемыми заголовок и картинку по значению umt метки - Повесить на хост Точное ТЗ в приложении Срок - 2 дняHTML-верстка7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, нужна качественная верстка сайта, имеется 4 psd макета. Сделать всё под современные реалии. Одна особенность. Шаблон придется ещё натянуть на движок dle.HTML-верстка18 заявокЗакрыт2 года назад
Обсудили все в личной перепискеЗавершен2 года назад
Есть сайт show-plus.com.uaОн сейчас на движке ВП. Сделали ребрендинг, отрисовали новый дизайн https://www.figma.com/file/SePnilRw2nvPPZyFpVpbm0/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82?node-id=0%3A1 Нужно сделать верстку и посадить снова на ВПДублирую сообщениеЗавершен2 года назад