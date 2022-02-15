Сделать красивую адаптацию

HTML-версткаЗавершен18 заявок629 просмотров
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Здравствуйте, у нас уже есть HTML верстка, но исполнитель слился!!!

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2 года назад
Pasha888
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kiril_Knop
Кирилл 
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
2 года назад
$60
2 дня
UAH
Кирилл отлично справился с поставленной задачей, макет для него показался слишком лёгким сделал быстрее в два раза, однозначно рекомендую и буду дальше сотрудничать с данным исполнителем!!!
Павел, очень приятный в коммуникации, работа была не сложная, с удовольствием еще по работаю, рекомендую!
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