Установить canvas шапку на сайт

Сверстать сайт аналогичный по структуре и составу разделов сайту rascheskoff.ru CMS wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется интегрировать canvas html5 шапку на сайт.Заказ срочный
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