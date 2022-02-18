Ряд простых правок HTML/CSS/формы

Добрый день!

Мой проект.

Сайт сделан на платформе Mobirise, из которого я выгружаю файлы сайта и кладу на фтп, поэтому, мне нужно указывать, где были сделаны изменения.Либо, вы скачиваете Mobirise и плагин для редактирования кода, я отдаю вам файл проекта, вы правите и отправляете мне обратно.

Часть правок тут, полный список в файле

0. Общие

Шрифты - заменить везде на Helvetica Neue

Правило, что везде шрифт только черный!

H1 как здесь (главная)

H2 такой же, на кегль меньше, нежирный ﻿

Отступы

Везде должны быть симпатичные отступы, 10 пикселей сверху блока, 10 пикселей снизу. В блоках есть много пустых прошу их убрать

Формы

Заголовок формы H2, ссылки черные с черным подсвечиванием

Инпут/поле ввода в стиле кнопки, белый

Формы должны отстреливать и отправлять контент на [email protected], по факту у нас есть три:

a. Подписка, одно поле Email и Submit

b. Заказ, три поля Please choose (тут делаем окно по центру сверху, будет круто, если сможем справа в поле добавить треугольник вниз ▼), ниже в строку Name, Email address.

Кнопку оставляем текущую