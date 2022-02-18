Ряд простых правок HTML/CSS/формы

Требуется интегрировать canvas html5 шапку на сайт.Заказ срочный
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Мой проект.
Сайт сделан на платформе Mobirise, из которого я выгружаю файлы сайта и кладу на фтп, поэтому, мне нужно указывать, где были сделаны изменения.Либо, вы скачиваете Mobirise и плагин для редактирования кода, я отдаю вам файл проекта, вы правите и отправляете мне обратно.
Часть правок тут, полный список в файле
0. Общие
- Шрифты - заменить везде на Helvetica Neue
- Правило, что везде шрифт только черный!
- H1 как здесь (главная)
- H2 такой же, на кегль меньше, нежирный
- Отступы
- Формы
Везде должны быть симпатичные отступы, 10 пикселей сверху блока, 10 пикселей снизу. В блоках есть много пустых прошу их убрать
Заголовок формы H2, ссылки черные с черным подсвечиванием
Инпут/поле ввода в стиле кнопки, белый
Формы должны отстреливать и отправлять контент на [email protected], по факту у нас есть три:
a. Подписка, одно поле Email и Submit
b. Заказ, три поля Please choose (тут делаем окно по центру сверху, будет круто, если сможем справа в поле добавить треугольник вниз ▼), ниже в строку Name, Email address.
Кнопку оставляем текущую
С меня - четкая коммуникация и быстрая оплата, а также отзыв от заказчика с более, чем 50 успешными проектами.
Спасибо!
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