Ряд простых правок HTML/CSS/формы

Добрый день!

Мой проект.

Сайт сделан на платформе Mobirise, из которого я выгружаю файлы сайта и кладу на фтп, поэтому, мне нужно указывать, где были сделаны изменения.Либо, вы скачиваете Mobirise и плагин для редактирования кода, я отдаю вам файл проекта, вы правите и отправляете мне обратно.

Часть правок тут, полный список в файле

0. Общие

Шрифты - заменить везде на Helvetica Neue

Правило, что везде шрифт только черный!

H1 как здесь (главная)

H2 такой же, на кегль меньше, нежирный 

Отступы

Везде должны быть симпатичные отступы, 10 пикселей сверху блока, 10 пикселей снизу. В блоках есть много пустых прошу их убрать Формы Заголовок формы H2, ссылки черные с черным подсвечиванием Инпут/поле ввода в стиле кнопки, белый Формы должны отстреливать и отправлять контент на [email protected], по факту у нас есть три: a. Подписка, одно поле Email и Submit b. Заказ, три поля Please choose (тут делаем окно по центру сверху, будет круто, если сможем справа в поле добавить треугольник вниз ▼), ниже в строку Name, Email address. Кнопку оставляем текущую

[table]Let me know when you are on AmazonI want to place an individual orderI want to place a wholesale order[/table]

С меня - четкая коммуникация и быстрая оплата, а также отзыв от заказчика с более, чем 50 успешными проектами.

Спасибо!