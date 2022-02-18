Ряд простых правок HTML/CSS/формы

$20
HTML-версткаЗавершен3 заявки625 просмотров
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Добрый день!

Мой проект.

Сайт сделан на платформе Mobirise, из которого я выгружаю файлы сайта и кладу на фтп, поэтому, мне нужно указывать, где были сделаны изменения.Либо, вы скачиваете Mobirise и плагин для редактирования кода, я отдаю вам файл проекта, вы правите и отправляете мне обратно.

Часть правок тут, полный список в файле

0. Общие

  • Шрифты - заменить везде на Helvetica Neue
  • Правило, что везде шрифт только черный!
  • H1 как здесь (главная)
  • H2 такой же, на кегль меньше, нежирный

    ﻿

  • Отступы

    • Везде должны быть симпатичные отступы, 10 пикселей сверху блока, 10 пикселей снизу. В блоках есть много пустых прошу их убрать

  • Формы

    • Заголовок формы H2, ссылки черные с черным подсвечиванием

    Инпут/поле ввода в стиле кнопки, белый

    Формы должны отстреливать и отправлять контент на [email protected], по факту у нас есть три:

    a. Подписка, одно поле Email и Submit

    b. Заказ, три поля Please choose (тут делаем окно по центру сверху, будет круто, если сможем справа в поле добавить треугольник вниз  ▼), ниже в строку Name, Email address.

    Кнопку оставляем текущую

﻿[table]Let me know when you are on AmazonI want to place an individual orderI want to place a wholesale order[/table]

С меня - четкая коммуникация и быстрая оплата, а также отзыв от заказчика с более, чем 50 успешными проектами.

Спасибо!

HTMLCSS
2 года назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Greiika
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$20
1 день
RUB
Я рад сотрудничеству с Максимом: быстрая коммуникация, четкие вопросы. Заказ выполнил вовремя и качественно. Рекомендую к сотрудничеству, сам планирую поработать в будущем!
Приятно было поработать с Алексеем, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству