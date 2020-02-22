Web design
Работаю с программами:
► Adobe Photoshop
► Adobe Illustrator
► Figma
Я создаю дизайн:
► Cайт целиком
► Landing page
► Интернет магазин
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Бисквит / landing page122 просмотра
- VIK TATTOO / landing page140 просмотров
- LANDING PAGE / счетчики с пультом125 просмотров
- Landing Page151 просмотр
- Landing page / #ЗАКАЖИотзыв125 просмотров
- Кибер-арена125 просмотров
- Дизайн для интернет-магазина Emilia139 просмотров
- Landing page111 просмотров
- Дизайн сайта для отеля109 просмотров
- Редизайн сайта. ООО «ЦМС»106 просмотров
- Landing page / Мастер маникюра129 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 года назад
Схватывает на лету, выполняет молниеносно, красиво и качественно.
Ответный отзыв
Получено конкретное и ясное ТЗ. На все дополнительные вопросы были даны моментально ответы, всегда на связи. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
4 года назад
всё отлично
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи. Задачи поставлены точно и понятно. Рекомендую.
$15
10 баллов
4 года назад
Дизайн сделали очень быстро и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Классный заказчик. Задачу поставили четко и всегда были на связи. Спасибо за сотрудничество!
Дизайн сайтов
3 отзыва
$10/час
от $50от 3 дней
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