anastasiykka

Анастасия anastasiykka

 
27 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Web design

Работаю с программами:

► Adobe Photoshop

► Adobe Illustrator

► Figma

Я создаю дизайн:

► Cайт целиком

► Landing page

► Интернет магазин

FigmaIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
modelki2811
Илья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга
Схватывает на лету, выполняет молниеносно, красиво и качественно.
Получено конкретное и ясное ТЗ. На все дополнительные вопросы были даны моментально ответы, всегда на связи. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
digin
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Нужен дизайн
всё отлично
Хороший заказчик, всегда на связи. Задачи поставлены точно и понятно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Angel2804
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Дизайнер для оформления сайта.
Дизайн сделали очень быстро и качественно. Спасибо.
Классный заказчик. Задачу поставили четко и всегда были на связи. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
$10/час
от $50от 3 дней
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