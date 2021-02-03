Верства + Javascript

Дмитрий сделал работу быстро, в сроки. В работе проявил инициативность, потому что наше ТЗ было не идеальным. Отработал качественно, сделал все правки, которые мешали бы нормальной работе сайта На сообщения реагировал быстро, что тоже очень радует в работе с человеком Дмитрий готов выйти на звонок, это очень помогло для быстрого завершения работы Работой сильно довольны, готовы в будущем еще поработать с Дмитрием