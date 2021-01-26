Резиновая верстка макетов

$40
HTML-версткаЗавершен5 заявок627 просмотров
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Добрый день фрилансеры. Необходимо сверстать макеты. Они доступны по ссылке тут

От вас нужна качественная верстка. Резиновая верстка.

Бюджет 1500-1600 грн. Оплата поетапно.

Исполнитель только из Украины и только с отзывами

3 года назад
fullmark
Игорь 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
rihor
Игорь 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
$20
2 дня
Игорь очень классный спец! Нашел меня, предложил свои услуги. Я скептически отнесся к новичку. Но так как исполнителя у меня не было - решил попробовать. И я не пожалел. Крутая работа. Чистый код. Верстак он отменный. Рекомендую
Спасибо что поверили в меня! Отличный заказчик. Оплата раньше сдачи. Рекомендую
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