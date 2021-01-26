Резиновая верстка макетов

Необходимо доработать сайт. Поправить верстку, скрипты и адаптив. Ссылка и подробное описание в файле. Просьба оставлять отклик, только если уверены, что доведете работу до конца.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день фрилансеры. Необходимо сверстать макеты. Они доступны по ссылке тут
От вас нужна качественная верстка. Резиновая верстка.
Бюджет 1500-1600 грн. Оплата поетапно.
Исполнитель только из Украины и только с отзывами
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