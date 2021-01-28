Внести изменения в адаптивную верстку

HTML-версткаЗавершен20 заявок805 просмотров
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Есть готовый сайт на bootstrap. Нужно внести туда изменения - некоторые блоки отключить, вместо них вставить другие, в стилях текущего дизайна.  Предварительно - работы на 2-4 часа.

Требования: 

- большой опыт работы с bootstrap

-  быть на связи в рабочее время

3 года назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Anvar27
Анвар 
21 годФранция
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$25
1 день
Все отлично и вовремя, рекомендую
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