Адаптивная верстка

HTML-версткаЗавершен1 заявка202 просмотра
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Сверстать страницы на Bootstrap-е. Дизайн в фигме.

3 года назад
aburakovskiy
Александр 
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
elchinbek
Элчин 
19 летУзбекистан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
3 года назад
$32
2 дня
Сделал все быстро. Все замечания учел. Рекомендую.
Александр всегда на Связи и объясняет четко оплаты вовремя рекомендую
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