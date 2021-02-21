Верстка макетов сайта

HTML-версткаЗавершен91 заявка2077 просмотров
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Необходима верстка готовых макетов.  

10 штук.

Ищем специалиста.

Большая просьба: не пишите в личку, если это не ответ на наше сообщение.

3 года назад
Katrina_Ko_2
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Stanislav-ukr
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$180
9 дней
Очень хороший исполнитель, было приятно работать. Сроки и качество работы на высоте. Внимательность к деталям и рекомендации лучшего решения задач. Рекомендую.
Очень приятно было работать над проектом Катерины. Четко поставленные задачи, корректные правки, своевременные отверы на вопросы и оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству
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