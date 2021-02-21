Верстка макетов сайта

1. Лэнд работает: http://land-pods.monline.online а вот так нет: http://land-pods.monline.online/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={network}&utm_content={creative}&utm_term={keyword} Нужно чтоб работал с ютм меткой нормально. 2. Нужно сделать чтобы после отправки формы, переходило на страницу благодарности. 3. Записать коротенькое видео или просто инструкцию где что добавали-изменили чтобы все это заработало.