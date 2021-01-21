Открыть-скрыть блок при нажатии на ссылку

HTML-версткаЗакрыт25 заявок521 просмотр
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Есть код (выводит два города в блоках div class="cit" и информацию о нем, второй город пока скрыт DISPLAY:NONE):

м. Київ Обрати місто: Одеса

990 грн. в місяць

Ⓜ Лісова (5 хв. від метро)

м. Одеса Обрати місто: Київ

790 грн. в місяць

Центр (5 хв. від памяткі Леніну)

Нужно чтоб по умолчанию был открыт только Киев, а при нажатии на ссылку Одеса нужно скрыть Киев и открыть Одесу. Также при открытом блоке об Одесе нажатие на ссылки Киев должно дать скрытие блока Одессы и открытие блока Киев

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3 года назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
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