Меню для сайта с анимацией

HTML-версткаЗакрыт10 заявок723 просмотра
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Задача: Выполнить работу по созданию бокового меню для сайта, которое будет эффектно выдвигаться при нажатии на кнопку (будет пять кнопок. каждая со своей навигацией). Каждая кнопка должна открывать свой список категорий. У меню должна быть функция настройки внешнего вида (фон, кнопки, цвет, форма). Адаптация под мобильную версию сайта. Без плагинов, лёгкое и без тормозов. Продукт нужен качественный. Остальное (мелочи) в процессе.

3 года назад
Audio0101
48 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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