Вёрстка страницы на Material UI (React)

Шаблон страницы во вложении, есть и макет мобильной версии.

Лэйаут будет собран нашим старшим разработчиком, требуется сверстать в адаптиве на Material все компоненты макета.

Экономьте, пожалуйста, своё и моё время: только React, только Material UI – весь продукт написан на нём и никаких иных библиотек предлагать не нужно.