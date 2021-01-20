Правки на рабочих сайтах

HTML-версткаЗакрыт30 заявок1199 просмотров
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Нужно внести правки в рабочие сайты. Основная часть правок - фронт. Есть и несложные правки по бекенду. Оплата по часам или за определенную работу. 

Фронт правки - подвинуть, заменить, исправить шрифты и др. 

Бек - выводы из базы на фронт, правки в админ панели и базе. 

Напишите в заявке с чем вы можете помочь, чтобы можно было сразу начать работу. 

3 года назад
lagermit
Игорь 
37 летЛатвия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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