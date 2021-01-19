Доделать существующую верстку + мобильная вёрстка

HTML-версткаЗакрыт26 заявок862 просмотра
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Дано:

Есть недоделанная вёрстка одностраничного сайта. Без работы с backend, только html+css+js

http://dev1.portalmaster.ru

Нужно:

Доверстать то что есть под разрешения десктопа и сверстать мобильную и планшетную версии.

Требования:

Верстать нужно так, чтобы один и тот же HTML-код хорошо смотрелся на десктопе, планшете и мобильнике. Дополнительные макеты для планшета и мобильника будут предоставлены.

Должна быть поддержка современных браузеров, а так же Internet Explorer

Необходимы навыки работы с системой контроля версия Git. Нужно будет наработки пушить в наш репозиторий.

3 года назад
dr0nka2006
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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