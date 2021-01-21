Правка bootstrap вёрстки на сайте по новому макету

Нужен проф. верстальщик с отличным знанием JS и немного PHP, чтобы работать прямо на сайте. В целом всё уже сверстано, новые страницы верстать пока не нужно, в данный момент требуется перетряхнуть и пересмотреть весь код ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо отредактировать верстку (bootstrap 3), в соответствии с новым макетом, на рабочем сайте DLE.
Макет под 3 экрана, figma. Всё должно хорошо выглядеть на любых размерах экранов (а не только на тех что в макете), а также на всех современных устройствах и браузерах.
Также, надо удалить неиспользуемые css/js из кода.
P.S. Выше указанного бюджета заявки малоинтересны. Только если совсем уж никого не найдётся=) Безопасная сделка через сайт, либо оплата после полного выполнения работы, каких-либо предоплат я не буду делать.
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