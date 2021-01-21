Правка bootstrap вёрстки на сайте по новому макету

Надо отредактировать верстку (bootstrap 3), в соответствии с новым макетом, на рабочем сайте DLE.

Макет под 3 экрана, figma. Всё должно хорошо выглядеть на любых размерах экранов (а не только на тех что в макете), а также на всех современных устройствах и браузерах.

Также, надо удалить неиспользуемые css/js из кода.

P.S. Выше указанного бюджета заявки малоинтересны. Только если совсем уж никого не найдётся=) Безопасная сделка через сайт, либо оплата после полного выполнения работы, каких-либо предоплат я не буду делать.