Правка bootstrap вёрстки на сайте по новому макету

$20
HTML-версткаЗавершен4 заявки479 просмотров
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Надо отредактировать верстку (bootstrap 3), в соответствии с новым макетом, на рабочем сайте DLE.

Макет под 3 экрана, figma. Всё должно хорошо выглядеть на любых размерах экранов (а не только на тех что в макете), а также на всех современных устройствах и браузерах.

Также, надо удалить неиспользуемые css/js из кода.

P.S. Выше указанного бюджета заявки малоинтересны. Только если совсем уж никого не найдётся=) Безопасная сделка через сайт, либо оплата после полного выполнения работы, каких-либо предоплат я не буду делать.

Bootstrap
3 года назад
bestprojects
Иван 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kost_enikov
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$15
2 дня
Полностью доволен работой - быстрая и качественная вёрстка (+интеграция в движок)!
Спасибо Ивану за сотрудничество, коммуникация просто на высоте! Оплату получил моментально, рекомендую!
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