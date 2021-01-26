Внесли требуемые правки два дня назад. Заказчик пообещал оплатить в ближайшее время. Через некоторое время отписал ему, на что получил ответ "Извините, не много задерживаю, скоро переведу". Вчера написал повторно. Ответ - "Cегодня переведу". С тех пор тишина. Ув. заказчик, свою часть сделки я выполнил, осталась Ваша. Изменю отзыв после оплаты