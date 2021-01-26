Есть готовая верстка сайта, нужно сделать адаптив под различные устройства. Как указана в макете https://www.figma.com/file/wV3aumHeBG8LdCpLeVUmf2/Сеть-сайт?node-id=12%3A1731 Сделать нужно сегодня
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Есть сайт на WP, необходимо поменять контактные данные на главной страницы
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