Karandash_1993

Дима Крупа Karandash_1993

 
30 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Разработка сайтов, которые упрощают жизнь :) Вёрстка сайтов, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JS, PHP + натяжка на Wordpress

﻿Привет. Спасибо, что зашли на мою страничку ;)

Я очень ценю ваше время и нервы. Буду рад помочь вам в создании вашего проекта. Выполню верстку вашего сайта качественно и в срок. Также выполняю натяжку html шаблонов на CMS Wordpress. Бесплатно сделаю любые правки, если такие будут.

Что я использую в своей работе:

  • HTML5
  • CSS3 (Flexbox)
  • JavaScript, jQuery
  • Animate.css (анимирование элементов на странице)
  • Photoshop, Figma
  • Trello
  • Git, Github
  • PHP
  • Wordpress (разработка тем с нуля: верстка и натяжка на WP)

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком. Помогу составить техническое задание.
PHPJavascriptWordPressHTMLFigmajQueryPhotoshopGit
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$100
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
shpakovskijilya
18 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Сайт
Дмитрий - очень ответственный, серьёзный человек. Заказ выполнил очень качественно. Всегда был на связи, учитывал все пожелания, корректировки и вносил их моментально. Дмитрий предлагал свои альтернативные варианты решения задач. Спасибо большое за качественную работу! Будем сотрудничать, всем рекомендую!!!
Спасибо. С Вами приятно работать. Буду ждать дальнейшего сотрудничества.
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Сайты «под ключ»
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