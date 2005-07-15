Разработка сайтов, которые упрощают жизнь :) Вёрстка сайтов, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JS, PHP + натяжка на Wordpress
Привет. Спасибо, что зашли на мою страничку ;)
Я очень ценю ваше время и нервы. Буду рад помочь вам в создании вашего проекта. Выполню верстку вашего сайта качественно и в срок. Также выполняю натяжку html шаблонов на CMS Wordpress. Бесплатно сделаю любые правки, если такие будут.
Что я использую в своей работе:
- HTML5
- CSS3 (Flexbox)
- JavaScript, jQuery
- Animate.css (анимирование элементов на странице)
- Photoshop, Figma
- Trello
- Git, Github
- PHP
- Wordpress (разработка тем с нуля: верстка и натяжка на WP)
Порядок работы:Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком. Помогу составить техническое задание.
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$100
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Дмитрий - очень ответственный, серьёзный человек. Заказ выполнил очень качественно. Всегда был на связи, учитывал все пожелания, корректировки и вносил их моментально. Дмитрий предлагал свои альтернативные варианты решения задач. Спасибо большое за качественную работу! Будем сотрудничать, всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
Спасибо. С Вами приятно работать. Буду ждать дальнейшего сотрудничества.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
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