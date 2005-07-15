Разработка сайтов, которые упрощают жизнь :) Вёрстка сайтов, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JS, PHP + натяжка на Wordpress

﻿Привет. Спасибо, что зашли на мою страничку ;)

Я очень ценю ваше время и нервы. Буду рад помочь вам в создании вашего проекта. Выполню верстку вашего сайта качественно и в срок. Также выполняю натяжку html шаблонов на CMS Wordpress. Бесплатно сделаю любые правки, если такие будут.

Что я использую в своей работе:

HTML5

CSS3 (Flexbox)

JavaScript, jQuery

Animate.css (анимирование элементов на странице)

Photoshop, Figma

Trello

Git, Github

PHP

Wordpress (разработка тем с нуля: верстка и натяжка на WP)

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком. Помогу составить техническое задание.