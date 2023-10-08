Разработка лендинга школы английского языка во Львове

ПОСМОТРЕТЬ РАБОТУ

Разработка сайта с нуля - от дизайна до готового работающего сайта. Выполнена верстка и адаптация страницы.

Страница интегрирована на CMS Wordpress. На сайте разработана форма заказа курса английского языка. Все данные приходят на почту.

Сайт работает и приносит заказы.