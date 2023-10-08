Разработка одностраничного сайта для клининговой кампании

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Это клининговая кампания в Дубае. Дизайн предоставил клиент.

Была выполнена верстка страницы и адаптация под мобильные устройства.

Верстка была интегрирована на CMS Wordpress с помощью уже знакомого нам Carbon Fields ;)

На сайте сделано несколько форм обратной связи. А именно - контактная форма на самой странице, форма для заказа конкретного тарифа, а также многошаговая форма для заказа услуг по уборке.

Все заявки с форм с нужными данными приходят на почту.