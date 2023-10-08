Разработка сайта на ранее сделанной теме Wordpress

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Тема сайта - открытие бизнеса в ОАЭ.

Клиент захотел использовать под новый сайт тему, которую мы ранее уже разрабатывали.

На сайт были добавлены все необходимые материалы, некоторые элементы были переделаны. Например, в этой версии сайта в шапке мы добавили вместо картинки видео.