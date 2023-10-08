Верстка и натяжка на Wordpress. Сайт закупки антиквариата
Сайты «под ключ»
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2 месяца назад
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В данной работе сделал верстку всех страниц сайта в том числе адаптивную. Следующий этап работы - натяжка верстки на Wordpress. Все тексты на сайте можно редактировать из админ панели. Работал с плагином Carbon Fields. На сайте также работают контактные формы. Контактные формы реализованы с помощью плагина Contact Form 7.