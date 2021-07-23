Верстка десктоп версии продающего лендинга

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Верстка десктоп версии сайта. На сайте есть сложные элементы в виде наклоненных блоков. Также в шапке сайта расположен слайдер, который автоматически перелистывает фотографии. Использовал Slick Slider. При верстке данной работы также использовал препроцессор SASS в синтаксисе SCSS.

Технологии: HTML, CSS, SCSS.