Верстка лендинга и натяжка на Wordpress

ПОСМОТРЕТЬ РАБОТУ

На данном сайте есть контактная форма, галерея работ и всплывающее окно. Страница адаптирована под все устройства.

Во время разработки использовался JS плагин FancyBox. Меню создано на чистом JavaScript. Также выполнена интеграция данного сайта на CMS Wordpress. Контактная форма полностью работает, заявки приходят на почту владельца.

Технологии: HTML, CSS, JS, PHP, CMS Wordpress.