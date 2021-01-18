Верстка для интернет-магазина на Bitrix

Добрый день!

Ищем специалиста сверстать несколько страниц по макетам фигмы для интернет-магазина на Bitrix

Используем: SCSS, jQuery.

И далее на очереди есть несколько других проектов, в которых также понадобятся ваши услуги.

Пожалуйста, указывайте в откликах примеры работ из портфолио и контактную информацию.