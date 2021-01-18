Адаптивная верстка сайта

Нужно исправить ошибки, связанные с версткой, разверстать новые блоки и страницы, а также отредактировать существующие блоки и элементы на лэндинге. ТЗ во вложении. Примерный макет - [url=https://www.figma.com/file/SuRNjfVoAovvAgPKMwTelz/Art-Fa_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-Copy?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/SuRNjfVoAovvAgPKMwTelz/Art-Fa_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-Copy?node-id=0%3A1[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно адаптивно сверстать лендинг на 2-3 станицы, подключить скрипты (JS или JQuery на ваше усмотрение).
По скриптам будет слайдер и модельное окно.
Анимация минимальная.
Макет в Figma сделан и для мобильного и для десктопа.
Макет показываю после оценки портфолио.
Жду предложений!
От вас мне нужно:
1) Ссылку на одну из Ваших работ.
2) Приблизительную стоимость работы.
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