Поправить css в поле загрузки изображения DropZone

Есть Dropzone на сайте. В него можно перенести изображение. Затем в нем показывается изображение. Есть возможность его заменить. Но - в этом случае если кликаешь по загруженной картинке ничего не происходит. Нужно сделать с помощью css, чтобы картинка "не мешала" кликать в поле Dropzone для загрузки нового изображения.