Сверстать сайт (PSD в комплекте)

На главной на слайдере добавить пару блоков. На карточка товара добавить элементы. Подробнее расскажу потенциальному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужен сайт для бренда моего товарища. Принимаю заявки на фри, и за деньги. Цену ставлю 1 доллар, обсудим в чате.
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