Верстка сайта.

Добрый день! Требуется верстка (peffect pixel) и натяжка на вордпресс 2 страницы. На сайте уже есть несколько страниц. Предыдущий разработчик ушел на постоянную работу, поэтому приходится искать нового. В прорисовке будут еще страницы. Экраны: 380 756 1600 В дальнейшем улучшение и ...