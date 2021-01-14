Верстка под Angular Material

ТЗ кратко:

- Технологии следующие: Angular последний + Material UI + AG-GRID + Highcharts

- Сверстать в соответствии с Invision (учитывая Angular Material UI, компонентный подход, Ag-grid) - необходим подобный опыт, так как верстать и править будете на самом Angular(не отдельно html files).

Страницы Авторизации/Регистрации:

---Логин+Регистрация+Забыли пароль+виджет ввода номера телефона:

---Все стандартно + виджет, который показывает качество пароля + простые текстовые поля для смс подтверждение:

Раздел Dashboard:

---3 Highcharts js диаграммы (данные с бекенда надо будет получать и преобразовывать)

---Табличка AG-GRID справа, где отображены User tasks с фильтром по дате и статусу.

Раздел Tasks:

---Таблица на AG-GRID с фильтрами + pop up

Раздел Reports: похожий на Tasks

По аналогии с предыдущим разделом, чуть больше визуальных элементов: фильтров таблицы и фильтров pop-up.

P.S:

-Есть подробные ТЗ: Описание, Invision Screen Shots, будут показаны выбранному исполнителю.

Пишите примерную стоимость для понимания ценовой политики