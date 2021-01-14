Верстка под Angular Material

Привет коллеги. У нас есть завал по работе и мы не успеваем все проекты вывозить сами. Сейчас ищем в подряд верстальщика который поработает с нами в создании лендинга. Сейчас отрисовано три экрана. Надо их начать верстать. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ кратко:
- Технологии следующие: Angular последний + Material UI + AG-GRID + Highcharts
- Сверстать в соответствии с Invision (учитывая Angular Material UI, компонентный подход, Ag-grid) - необходим подобный опыт, так как верстать и править будете на самом Angular(не отдельно html files).
Страницы Авторизации/Регистрации:
---Логин+Регистрация+Забыли пароль+виджет ввода номера телефона:
---Все стандартно + виджет, который показывает качество пароля + простые текстовые поля для смс подтверждение:
Раздел Dashboard:
---3 Highcharts js диаграммы (данные с бекенда надо будет получать и преобразовывать)
---Табличка AG-GRID справа, где отображены User tasks с фильтром по дате и статусу.
Раздел Tasks:
---Таблица на AG-GRID с фильтрами + pop up
Раздел Reports: похожий на Tasks
По аналогии с предыдущим разделом, чуть больше визуальных элементов: фильтров таблицы и фильтров pop-up.
P.S:
-Есть подробные ТЗ: Описание, Invision Screen Shots, будут показаны выбранному исполнителю.
Пишите примерную стоимость для понимания ценовой политики
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