Оформление страниц сайта

Привет коллеги. У нас есть завал по работе и мы не успеваем все проекты вывозить сами. Сейчас ищем в подряд верстальщика который поработает с нами в создании лендинга. Сейчас отрисовано три экрана. Надо их начать верстать. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оформить страницы сайта: аккаунт пользователя и его производные
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