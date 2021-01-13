Верстка+WP+курсы+плат системы+плеер

HTML-версткаЗакрыт17 заявок588 просмотров
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Требуется человек с опытом для верстки по макету из fimga:

https://www.figma.com/file/VZiv6f1xljv6LZ04oZxA6J/%D0%90%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0?node-id=0%3A1

с последующей натяжкой на WP с модулем курсов (надо будет перенести пользователей со старого сайта) и платежными системами paypal + ym и видео плеером s3bubble

3 года назад
peca
Петр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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