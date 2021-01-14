Адаптивная верстка

[b]ТЗ кратко: [/b] - Технологии следующие: Angular последний + Material UI + AG-GRID + Highcharts - Сверстать в соответствии с Invision (учитывая Angular Material UI, компонентный подход, Ag-grid) - необходим подобный опыт, так как верстать и править будете ...
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https://www.figma.com/file/toXivUnVwn2Oa8cdk9jux0/OnlineVisa-Copy макеты.
Сверстать адаптивно страницы. Без отзывов не рассматриваю. Аванс после главной в адаптиве 30%
Бюджет 3000-4000р
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