Верстка страницы

HTML-версткаЗавершен1 заявка139 просмотров
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Некоторые ответы на вопросы по макету в мини ТЗ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kZT51TPgf2xPY0ZP9UNZAenGcXwMgQVBqLRn2vHq-_s/edit?usp=sharing

Ссылка на макет

https://drive.google.com/file/d/1e7qaxnRboIf_lBMbn2TSlFeOpjk1eRYA/view?usp=sharing

3 года назад
st1ks
34 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
yuliakorobova
Юлия 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$17
1 день
Сотрудничаю с Юлией уже во второй раз. Очень ответственно подходит к работе. Рекомендую.
Работаю с Максимом не первый раз, отличный заказчик, рекомендую.
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