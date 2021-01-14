Верстка, доработка, Opencart 2.3

Требуется адаптивная верстка по макету в xd под opencart 2.3 и натяжка на рабочий движок. Страница оформления и корзины отсутствует в макете. Их нужно "подогнать" под новые стили. В целом новый дизайн идентичен по структуре с рабочим шаблоном, но есть одно отличие, отзывы на странице товара.

Интересует короткие сроки, до 2-3 недель.

Более детально в переписке.

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