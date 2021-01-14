Верстка, доработка, Opencart 2.3

HTML-версткаЗакрыт5 заявок840 просмотров
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Требуется адаптивная верстка по макету в xd под opencart 2.3 и натяжка на рабочий движок. Страница оформления и корзины отсутствует в макете. Их нужно "подогнать" под новые стили. В целом новый дизайн идентичен по структуре с рабочим шаблоном, но есть одно отличие, отзывы на странице товара. 

Интересует короткие сроки, до 2-3 недель. 

Более детально в переписке. 

happysmoke.ru 

OpenCart
3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
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