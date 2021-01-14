Верстка, доработка, Opencart 2.3

Задача: сверстать страницу по макету. Макет https://www.figma.com/proto/QNeQKA1juyJ1xXPJ95691Y/BSP?node-id=3%3A2&viewport=-1078%2C-279%2C0.5&scaling=min-zoom
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Требуется адаптивная верстка по макету в xd под opencart 2.3 и натяжка на рабочий движок. Страница оформления и корзины отсутствует в макете. Их нужно "подогнать" под новые стили. В целом новый дизайн идентичен по структуре с рабочим шаблоном, но есть одно отличие, отзывы на странице товара.
Интересует короткие сроки, до 2-3 недель.
Более детально в переписке.
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