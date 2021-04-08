Разработка сайтов и веб-приложений
Обо мне:
Стоимость работы:от 750 руб. за час
Профессиональный опыт:более пяти лет
Форма собственности:Физ. лицо
Способы оплаты:наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги
Навыки:
- Js / React / Vue / Next / Nuxt / Apollo Client / GraphQL / RestAPI / Styled / webpack / jQuery
- NodeJs / npm / nvm / pm
- HTML5 / CSS3
- Адаптивная верстка / Responsive / БЭМ / Кроссбраузерность
- Bootstrap / Materialize
- CMS системы: 1C-Bitrix, WordPress, Joomla, OpenCart
- Интеграции с 1С / CRM
- PHP / MYSQL / LiteSQL / ООП / Laravel
- Linux / Debian / Ubuntu / Centos / LAMP / LEMP
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Opencart
Рекомендую!
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