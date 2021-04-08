dzrise

Денис dzrise

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов и веб-приложений

Обо мне:

Стоимость работы:от 750 руб. за час

Профессиональный опыт:более пяти лет

Форма собственности:Физ. лицо

Способы оплаты:наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги

Навыки:

- Js / React / Vue / Next / Nuxt / Apollo Client / GraphQL / RestAPI / Styled / webpack / jQuery

-  NodeJs / npm / nvm / pm

- HTML5 / CSS3

- Адаптивная верстка / Responsive / БЭМ / Кроссбраузерность

- Bootstrap / Materialize

- CMS системы: 1C-Bitrix, WordPress, Joomla, OpenCart

- Интеграции с 1С / CRM

- PHP / MYSQL / LiteSQL / ООП / Laravel

- Linux / Debian / Ubuntu / Centos / LAMP / LEMP 

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Отзывы заказчиков

frodo8
Фёдор 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
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