Правки верстки (шаблон Wordpress)

Следующие правки

1.

https://3casinobezdepozita.site/ , https://3topcasinobonus.xyz/

http://prntscr.com/v479xy , http://prntscr.com/v47gur , http://prntscr.com/v47h36 . Видимо это из-за таблицы, которая в тексте

этот скрин сделал после анализа сайта через этот сервис https://a.pr-cy.ru/3casinobezdepozita.site , https://a.pr-cy.ru/3topcasinobonus.xyz

я вижу по другому

у меня таблица сужается с внутренним горизонтальным скролом - сразу после загрузки сайта сдвиньте страницу влево, контент сдвинется. После чего начните опускаться вниз по сайту и через какое-то время все станет на свои места и проблемы как буд-то и не было, но она по факту есть

2.

https://bezdep9.one/

http://prntscr.com/v46u6d - смотрю через этот сервис https://a.pr-cy.ru/bezdep9.one/

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Выбираю по отзывам и адекватной оценке

Спасибо