Адаптивная верстка перфект пиксель

$20
HTML-версткаЗакрыт19 заявок781 просмотр
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Адаптивно сверстать макет пиксель в пиксель по макетам. ОТ 2к до 360 мобильной версии. Должно быть один в один с макетом. Кроссбраузерно. Только исполнители с отзывами. Оплата 500 грн за три экрана. Аванс возможен если есть рейтинг

3 года назад
silainstudio
Владислав 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-2)
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